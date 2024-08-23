Останина предложила Шаману направить гонорар пострадавшим от паводков

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) направить пострадавшим от паводков гонорар за выступление на Дне города Оренбурга.

Парламентарий также предложила певцу рассмотреть возможность проведения благотворительного концерта, сообщает РИА Новости.

Останина сообщила, что ей, как депутату от региона, приходят обращения от жителей. Люди недовольны действиями властей Оренбурга, которые выделили 16 миллионов рублей на оплату гонорара артиста из городского бюджета.

Ранее депутат напомнила главе региона Денису Паслеру, что в области до сих пор не до конца ликвидированы последствия апрельского наводнения, не все дождались компенсаций, и в это время платить артистам такие суммы – просто цинично. Парламентарий обращает внимание на то, что в других городах подобные выступления звезд оплачивают спонсоры, крупные предприятия региона и т.д.