Путин и Пашинян обсудили Азербайджан

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина. Собеседники договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения вопросов двусторонней повестки Армения – Россия", - сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Со схожим заявлением выступил и telegram-канал Ria_kremlonpol.