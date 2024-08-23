На Урале инструктора вождения школы ДОСААФ дважды поймали пьяным за рулем

На Среднем Урале перед судом предстанет инструктор вождения школы ДОСААФ. Его дважды поймали пьяным за рулем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина работает преподавателем по подготовке водителей транспортных средств в Верхнесалдинской спортивно-технической школе ДОСААФ. Ранее ему было назначено административное наказание за управление машиной в состоянии опьянения. В июне нынешнего года уралец ехал по Нижнему Тагилу на служебном автомобиле, принадлежащем школе ДОСААФ, и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Водителя пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования на опьянение. Алкотестер выявил у него наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,949 мг/л. Мужчина был пьян.

Как отметили в прокуратуре, своей вины преподаватель не признал. Его теперь уже уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.