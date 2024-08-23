Десантник Бато, спасший 11 срочников в Курской области, доставлен в Москву с ранениями

Десантник из Бурятии Бато, спасший 11 срочников в Курской области, получил ранения. Его отправили на лечение в Москву, сообщило полпредство республики в столице в Telegram-канале.

В представительстве рассказали, что Бато еще в 2022 году с первым ранением попал в военный госпиталь Москвы. Отмечается, что Бато проявил невероятную силу духа и мужество, защищая Родину и спасая жизни молодых товарищей.

Ранее по соцсетям разошлось видео, в котором десантник 110-й отдельной десантно-штурмовой бригады в одиночку выводит срочников из окружения в лесу в Курской области. Telegram-канал "Святоша вещает" сообщил, что зовут героя Бато, он с детства охотился в тайге, из-за чего легко ориентируется в лесах. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Напомним, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов высказал мнение, что солдаты-срочники должны наравне с другими военными отражать вторжение ВСУ в Курскую область. "Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, являющиеся служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – заявил Алаудинов.