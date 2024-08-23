В Кизеле пожарные спасли кота, который сутки провел под завалами

В Кизеле продолжается разбор завалов в доме по ул. Ленина, 34, где вчера произошел взрыв газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, пожарные спасли кота, который сутки провел под обломками. Перепуганного питомца из-под завалов достали пермские спасатели.

Кота накормили, разместили в служебном автомобиле.

"Благодарный кот не отходит от сотрудников чрезвычайного ведомства в ожидании встречи с хозяином", - говорится в сообщении.

Предварительно, взрыв газа случился в 29-й квартире дома по ул. Ленина, 34, когда 61-летний хозяин и его племянник меняли газовую плиту. Якобы взрыв произошел из-за того, что племянник решил закурить. Одного мужчину спасли из-под обломков спасатели. Он был госпитализирован. Второй мужчина очнулся сам и ушел с места происшествия. Некоторое время велись его поиски, поскольку подозревали, что он может находиться под завалами. Позже его нашли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.