23 Августа 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий!

«Уралкалий» масштабно отмечает День шахтера

В последнее воскресенье августа «Уралкалий» отметит День шахтера. К профессиональному празднику на торжественных вечерах компании знаком «Шахтерская слава», медалью «Трудовая слава», Почетными грамотами Министерства энергетики РФ, профсоюзными наградами, Почетными грамотами подразделений, знаком «Почётный калийщик» наградят 529 человек. Обладателями государственной награды «Заслуженный шахтер Российской Федерации» станут 6 человек, сообщили в пресс-службе Компании.

Ко Дню шахтера подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди рабочих комбайновых бригад. 20 победителей будут награждены в номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам». Самым эффективным по итогам года признан коллектив рудника БКПРУ-4.

По традиции праздник отмечается совместно с Днем города в Соликамске. Праздничная программа пройдет в разных районах города и будет включать концертные программы, спектакли, мастер-классы, спортивные площадки. «Уралкалий» организует интерактивную зону для семей с детьми.

Запланированы экскурсии в рамках проекта в сфере туризма «Путешествие по Соликамску», который реализуется при поддержке «Уралкалия». В культурно-досуговом центре компании состоится межрегиональный фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни «Радуги крылья». Музейно-выставочные комплексы «Уралкалия» проведут дни открытых дверей.

шахта, рудник, Уралкалий(2018)|Фото: uralkali.com

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "День шахтера — один из главных праздников, который отмечает «Уралкалий». В подземном комплексе трудится солидная часть многотысячного коллектива компании. Труд горняков — это работа для людей особой закалки, сильных духом и с твердым характером. Благодаря их высокому профессионализму «Уралкалий» развивается — внедряет передовые технологии, реализует инвестиционные и природоохранные проекты и является одним из лидеров по производству минеральных удобрений на мировом рынке".

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий!

Теги: день шахтера, уралкалий, день города соликамска, конкурс профессиональго мастерства


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