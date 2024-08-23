Крымская паромная переправа временно закрыта

Власти временно закрыли паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем после атаки ВСУ на порт "Кавказ". В порту введен особый режим, сообщили в Минтрансе России.

"В настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в оперштабе Краснодарского края сообщили, что из 17 человек, спасенных с атакованного парома (он затонул) в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.

Продолжаются поиски одного пропавшего без вести.