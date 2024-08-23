Кухарук поручил оказать следствию содействие по уголовному делу в дептрансе Югры

Врио губернатора Руслан Кухарук держит на контроле развитие ситуации с уголовным делом в отношении замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Середнева и его подчиненной Ольги Власовой. Об этом говорится в публикации telegram-канала 5 этаж, который считается близким окружному правительству.

Он извещен о мероприятиях правоохранительных органов.

Отдельные факты, по которым работают следователи, ранее были установлены Службой контроля Югры. Внутренняя проверка началась еще в феврале этого года. Руслан Кухарук заслушал доклады своих замов. Азат Ислаев сформулировал свою оценку произошедшего, Ольга Литова отчиталась о результатах внутренней проверки, Алексей Шипилов – доложил о дальнейших антикоррупционных мерах и взаимодействии с силовыми структурами в рамках расследования уголовного дела. Анатолий Уткин представил алгоритм по отстранению чиновников от занимаемых должностей.

Решение о судьбе чиновников будет принято после вердикта суда, который определит их статус в уголовном деле и меру пресечения.

Кухарук дал указание оказывать следствию необходимое содействие.

Напомним, чиновников подозревают в мошенничестве и превышении полномочий при закупке 165 автобусов для Нижневартовска. Они были приобретены по завышенным ценам, ущерб составил, по предварительным данным, около 800 млн руб.