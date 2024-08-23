В России впервые за год сравнялось число спокойных и тревожных граждан

В России впервые за год сровнялось число граждан в спокойном и тревожном состояниях (и тех, и других теперь по 46%). Кривые на графике "спокойных" и "тревожных" не пересекались с июня 2023 года, об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение".

Также, согласно последнему недельному отчету социологов, максимально с января 2024 года упало число доверяющих президенту России (таких на неделе оказалось 78%). Число недоверяющих при этом тоже чуть снизилось (теперь их 11%), а вот число затрудняющихся с ответом выросло. До 79% (также минимальный показатель с января) снизилось число тех, кто оценивает работу Владимира Путина как скорее хорошую.