Кухарук выдвинул экс-губернатора Югры Наталью Комарову в Совет Федерации

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук выдвинул экс-губернатора Наталью Комарову в Совет Федерации, сообщают "Погоны и галстуки".

Также кандидатами в Совфед стали вице-спикер окружной думы Наталья Западнова и пока еще действующий сенатор Эдуард Исаков. Комарова указана в списке как "неработающий пенсионер".

Напомним, 30 мая Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. В июне текущего года стало известно, что врио губернатора Югры Руслан Кухарук попросил Комарову представлять регион в Совете Федерации. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев также просил Наталью Комарову "не оставлять без поддержки преемника".