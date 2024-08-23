Суд в Красноярске оставил в силе приговор бизнесмену Быкову

Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену, криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщает прокуратура Красноярского края.

Напомним, в декабре 2023 года Кировский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 12 годам лишения свободы по данному делу. Предприниматель был признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц.

Вину Быков не признал, заявляя о фабрикации уголовного дела в связи с его "активной политической деятельностью", заявили в прокуратуре.

По версии следствия, Быков поручил лидеру подчиненной ОПГ совершить убийство "своего потенциального конкурента в криминальной среде" Филиппова. Преступники вели за Филипповым слежку и застрелили его в ночь с 17 на 18 июня 1998 года.

С учетом ранее вынесенных приговоров Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.