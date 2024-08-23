В Екатеринбурге нашли водителя-"рекордсмена" по неуплате штрафов ПДД

В Екатеринбурге все-таки разыскали злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД, накопившего долг в несколько сотен тысяч рублей.

Напомним, о водителе-"рекордсмене" по неуплате штрафов стало известно на этой неделе. Сообщалось, что нарушитель не оплатил около 600 тысяч рублей.

"Но в данный момент он особо не передвигается, поэтому отработать его мы не можем", - сетовал глава отдела центра автоматической фиксации административных нарушений Госавтоинспекции Свердловской области Сергей Кобяков.

Однако "рекордсмена" все же удалось вычислить. Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, сегодня, 23 августа, полицейским поступила информация с комплексов фиксации, что по Екатеринбургу на автомобиле "Киа" ездит тот самый должник. Незамедлительно сведения о его маршруте были переданы ближайшему экипажу спецбатальона ДПС. Остальное было делом техники: водителя принудительно остановили.

Как отметили в Госавтоинспекции, за рулем "Киа" сидел 38-летний мужчина, который не ожидал, что его будут искать за неуплату. Выяснилось, что машина оформлена на юридическое лицо в другом регионе, директором которого и является автомобилист.

Водителя передали службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства, его авто задержано. Как пояснили в ГАИ, нарушителю грозит оплата долга в двойном размере. Если заплатить он не сможет, машину продадут в счет погашения основного долга.

Напомним, также на этой неделе в полиции назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняют в Свердловской области.