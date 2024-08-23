Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возросла до 15 гектаров

Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии выросла до 15 гектаров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что пожарные не допустили распространения пламени в направлении поселка Домбай.

Всего в тушении задействованы порядка 220 специалистов и 54 единицы техники. "В готовности вертолет МЧС России, забор воды будет проводиться из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кёль", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что из-за лесного пожара из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в том участке нет задымления. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения.