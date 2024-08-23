В Югре двух чиновников подозревают в мошенничестве и превышении полномочий при закупке автобусов для Нижневартовска

В Югре задержаны двое чиновников департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа и окружного управления транспорта. Их подозревают в мошенничестве и превышении полномочий при закупке 165 автобусов, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, задержанные - первый замдиректора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник окружного управления транспорта департамента дорожного хозяйства Ольга Власова.

Автобусы затем были поставлены в Нижневартовск. Они были приобретены по завышенным ценам, ущерб составил, по предварительным данным, около 800 млн руб.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Он уточнил, что врио главы региона Руслан Кухарук в курсе хода расследования. Материалы внутренней проверки правительственной службы контроля ранее были переданы в правоохранительные органы.