Четвертый энергоблок Курской АЭС отключат от сети 25 августа

Четвертый энергоблок Курской АЭС 25 августа будет отключен от сети для планово-предупредительного ремонта, сообщили в концерне "Росэнергоатом". Эти работы есть в годовом графике ремонтной кампании. Планируется, что ремонт продлится 59 суток.

"2 тыс. специалистов Курской АЭС, "Атомэнергоремонта" и "Пролога" проведут работы по 13-ти тысячам технических позиций — в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования", - сообщили в "Росэнергоатоме".

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, в последние двое суток пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии.

На станции сообщили, что после атак она работает штатно. "В работе 3-й и 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком (925 МВт, 490 МВт). 1-й и 2-й блоки - в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений", - говорится в сообщении.