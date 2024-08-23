Президент Чехии считает "иллюзией" возвращение под контроль Украины всех ранее принадлежавших ей территорий

Чешский президент Петр Павел считает "иллюзией" намерения Киева восстановить контроль над утраченными регионами, включая Крым.

Павел полагает, что Украина пытается добиваться "справедливого мира", в котором возможны только два состояния – "100% или ничего". При такой постановке вопроса Украине придется возвращать все утраченные территории.

"Но как мы все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой. Нам следует говорить о том, что мы лишь хотим максимально приблизиться к справедливому миру", - сказал президент Чехии в интервью изданию Novinky.

По мнению Павла, даже после завершения конфликта в составе России останутся некоторые территории, которые ранее контролировались Украиной.