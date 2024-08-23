23 Августа 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России поставлен рекорд по тратам на средства контрацепции

В России за первую половину 2024 г. аптеки заработали на средствах контрацепции рекордные 19,3 млрд руб. Сумма стала рекордной за последние пять лет.
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При этом за первые шесть месяцев прошлого года россияне потратили на средства контрацепции 16,7 млрд руб., за тот же период 2022 г. – 17,2 млрд, 2021 г. – 13,4 млрд, 2020 г. – 13,5 млрд, 2019 г. – 12,1 млрд. Более ранних данных аналитики не предоставили, пишут "Ведомости".

Ранее в Правительстве России назначили ответственных за достижение национальных целей до 2030 г. Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за лекарства и биомедицинские технологии, но, помимо этого, у каждого вице-премьера будет и своя зона ответственности. Той же Голиковой нужно повысить суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество рождений на одну женщину) до 1,6 к 2030 г. В 2018 г., согласно майским указам президента РФ, требовалось к 2024-му повысить коэффициент рождаемости с 1,6 до 1,7, однако по факту он снизился до 1,4. Буквально недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что этот показатель является катастрофическим для будущего нации.

Казалось бы, поставлена правильная цель — увеличить коэффициент, однако называть коэффициент 1,6 национальной целью в чем-то даже дико, потому что он все равно предполагает стремительную убыль населения, так как уровень воспроизводства — это 2 и выше. То есть, к 2030 г. предполагается "чуть менее" катастрофическая для нации рождаемость, чем сейчас. И то не факт, что цели будут достигнуты, как это уже имело место в 2018-24 гг.

Пока же в России каждые четыре месяца вымирает население условного Южно-Сахалинска (180 тыс. человек), убыль населения компенсируется лишь притоком мигрантов, которые массово становятся гражданами России (порядка 600-700 тыс. человек в год). О том, что назначение Голиковой не сулит для демографических национальных целей ничего хорошего, говорит сам формальный подход, который сейчас применяется в этих вопросах. Недавно вице-премьер отчиталась, что в 2023 году все цели нацпроекта "Демография" были выполнены. То, что при этом вымирание населения за год составило 500 тыс. человек, Голикову ничуть не смутило — она имела в виду чисто кассовое, то есть бюджетное, исполнение программ.

Теги: Контрацепция, презервативы, апетка


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