В России поставлен рекорд по тратам на средства контрацепции

В России за первую половину 2024 г. аптеки заработали на средствах контрацепции рекордные 19,3 млрд руб. Сумма стала рекордной за последние пять лет.

При этом за первые шесть месяцев прошлого года россияне потратили на средства контрацепции 16,7 млрд руб., за тот же период 2022 г. – 17,2 млрд, 2021 г. – 13,4 млрд, 2020 г. – 13,5 млрд, 2019 г. – 12,1 млрд. Более ранних данных аналитики не предоставили, пишут "Ведомости".

Ранее в Правительстве России назначили ответственных за достижение национальных целей до 2030 г. Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за лекарства и биомедицинские технологии, но, помимо этого, у каждого вице-премьера будет и своя зона ответственности. Той же Голиковой нужно повысить суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество рождений на одну женщину) до 1,6 к 2030 г. В 2018 г., согласно майским указам президента РФ, требовалось к 2024-му повысить коэффициент рождаемости с 1,6 до 1,7, однако по факту он снизился до 1,4. Буквально недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что этот показатель является катастрофическим для будущего нации.

Казалось бы, поставлена правильная цель — увеличить коэффициент, однако называть коэффициент 1,6 национальной целью в чем-то даже дико, потому что он все равно предполагает стремительную убыль населения, так как уровень воспроизводства — это 2 и выше. То есть, к 2030 г. предполагается "чуть менее" катастрофическая для нации рождаемость, чем сейчас. И то не факт, что цели будут достигнуты, как это уже имело место в 2018-24 гг.

Пока же в России каждые четыре месяца вымирает население условного Южно-Сахалинска (180 тыс. человек), убыль населения компенсируется лишь притоком мигрантов, которые массово становятся гражданами России (порядка 600-700 тыс. человек в год). О том, что назначение Голиковой не сулит для демографических национальных целей ничего хорошего, говорит сам формальный подход, который сейчас применяется в этих вопросах. Недавно вице-премьер отчиталась, что в 2023 году все цели нацпроекта "Демография" были выполнены. То, что при этом вымирание населения за год составило 500 тыс. человек, Голикову ничуть не смутило — она имела в виду чисто кассовое, то есть бюджетное, исполнение программ.