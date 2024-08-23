Из больницы выписан 80-летний житель Нижнего Тагила, пострадавший при обрушении дома на Сибирской

Из Свердловской областной клинической больницы №1 выписали 80-летнего жителя Нижнего Тагила, пострадавшего 1 августа при частичном обрушении дома на улице Сибирской.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, мужчина провел под завалами более 17 часов. Незадолго до трагедии Вениамин Уртминцев выходил из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги, а едва вернулся в свою квартиру, произошло обрушение. Уралец выжил, но оказался под завалами.

Его нашли только под утро следующего дня, спустя 17 часов после инцидента. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам "скорой" которые, оказав необходимую первую помощь, сразу же доставили его в городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Затем бригада территориального центра медицины катастроф перевезла пенсионера на реанимобиле в Екатеринбург.

Благодаря своевременно оказанной помощи, сейчас жизни мужчины уже ничего не угрожает. Принято решение о его выписке.

Напомним, ранее в свердловском Минздраве рассказали о самочувствии тагильчан, пострадавших от обрушения дома на Сибирской. Сообщалось, что причиной мог стать взрыв газа. После случившегося дом будет полностью расселен.