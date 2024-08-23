Украинский блогер-миллионник, призывавший к миру, покинул Украину из-за угроз

Популярный украинский блогер Александр Волошин, который призвал остановить военный конфликт после падения украинской ракеты ПВО на киевскую больницу "Охматдет", покинул Украину. Причина - травля и угрозы в его адрес.

Он сообщил, что после призывов к миру был избит его охранник, а ему поступали многочисленные угрозы, его объявили предателем и врагом Украины, внесли на сайт "Миротворец". Охранник был избит по той причине, что отказался сливать информацию о Волошине. Блогер также обнаружил в машине подслушивающее устройство.

Комментируя обвинения в свой адрес, он резонно заявил, что даже первые лица режима говорят о переговорах, и их никто не обвиняет. А вот блогерам это нельзя. Но люди уже начали отличать ложь от правды, и поэтому ему пытаются заткнуть рот. В этих условиях он, опасаясь за свою жизнь, вынужден уехать. Куда - он не сообщил.

