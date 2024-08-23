Т-Банк хочет выйти на рынок онлайн-торговли

Т-Банк (бывший "Тинькофф") собирается запустить торговую онлайн-площадку. В банке говорят, что это будет не маркетплейс "в буквальном смысле", но некий близкий по содержанию проект, который "всех скоро удивит". Подробностей в Т-Банке не сообщили, передают "Ведомости".

По данным источников издания, площадка разрабатывается как минимум с декабря 2023 года.

Ранее муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что после слияния маркетплейса с компанией Russ обороты начали падать.

В своем Telegram-канале Бакальчук написал, что в последние 3-4 года Wildberries по оборотам обходила ближайшего конкурента на рынке на 60%, а после слияния этот показатель якобы снизился до 40%. Подтверждения этих данных он не приводит.