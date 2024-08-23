Мужчина, которого искали под завалами в многоэтажке Кизела, жив

Мужчина, которого искали под завалами в многоэтажке Кизела, жив. Как сообщает Ural Mash, он выбрался сам и ушел.

После того, как часть четвертого этажа обрушилась, он вылез из-под обломков и в шоковом состоянии убежал. Скитался по ночному городу, пока его не нашли полицейские и не доставили в отдел.

В пресс-службе полиции не стали комментировать Накануне.RU эту информацию и посоветовали обратиться в СКР. В ведомстве на звонок корреспондента не ответили.

Предварительно, взрыв случился в 29-й квартире дома по ул. Ленина, 34, когда 61-летний хозяин и его племянник меняли газовую плиту. Якобы взрыв произошел из-за того, что племянник решил закурить.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что число пострадавших не возросло.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В МЧС России по Пермскому краю сообщили, что разбор завалов в данный момент продолжается. По состоянию на утро, 23 августа погибших не обнаружено. Комментарий в ведомстве пообещали дать после окончания работ.