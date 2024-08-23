Юношеский симфонический оркестр в Астрахани презентовал новую программу в честь Дня Государственного флага России

Накануне музыканты Юношеского симфонического оркестра представили в Астрахани новую концертную программу, посвященную Дню Государственного флага РФ. Масштабное событие состоялось на Центральной набережной Волги у ледовой арены. Почётным гостем концерта стал губернатор Игорь Бабушкин.

Праздничная программа молодых музыкантов также является одним из ярких событий Международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны 2024». Он проходит в Астрахани с 17 августа по 1 сентября.

«Поздравляю всех астраханцев с важным для каждого россиянина праздником. Под флагом России сегодня в зоне специальной военной операции куются самые великие победы», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

В честь Дня Государственного флага коллектив исполнил шедевры мировой классики и мелодии из кинофильмов. Среди них: «Симфония № 7» Бетховена, «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского, «Ночь на лысой горе» Мусоргского, увертюра к кинофильму «Укрощение огня» Петрова и «8 русских народных песен» Лядова.

В этом году оркестр пополнили ребята из Донецкой Народной Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского края и Астраханской области. Все юные музыканты в апреле прошли строгий конкурсный отбор.

Юношеский симфонический оркестр создан в 2023 году. Проект задумывался как площадка для творческого роста и развития юных талантов из стран Прикаспия. Идею поддержал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков отметил, что за год оркестр достиг серьёзных результатов и, по его мнению, проект будет не только поднимать уровень музыкального образования, но и развивать интерес к институту симфонического оркестра.