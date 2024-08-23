Алсу подала иск на раздел имущества с мужем Яном Абрамовым

Певица Алсу подала еще один иск в отношении супруга Яна Абрамова, он связан с разделом совместного имущества. Mash утверждает, что речь идет об общей сумме более 10 млрд руб. В документе перечисляются квартиры, загородные дома, автомобили, акции, доли в фирмах и банковские счета.

Ранее сообщалось, что Абрамов, якобы, предложил жене отступные в 2,5 млрд руб., но она отвергла предложение.

Напомним, ранее в сети и СМИ появились слухи о том, что Алсу подала на развод из-за неверности супруга (который отрицает наличие такой проблемы). Даже называлось имя возможной разлучницы: якобы, ею стала мать младшего ребенка Тимати Анастасия Решетова.

Алсу и Абрамов прожили в браке 18 лет, у них трое совместных детей.