Baza: ВСУ вновь атаковали полыхающую нефтебазу в Ростовской области

ВСУ вновь атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить шестой день, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, БПЛА попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 часов утра. Пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки беспилотников. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, по данным канала, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

20 августа сообщалось, что площадь пожара составляет уже 10 тыс. кв. метров, в ликвидации участвуют более 500 человек, задействованы четыре единицы авиации. По словам губернатора Василия Голубева, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует. При этом, по данным СМИ, жители Пролетарска бросают свои дома и уезжают.