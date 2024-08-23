23 Августа 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов: Вакансий в школах всего 2%

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов снова назвал смешную цифры нехватки школьных учителей. Отчитываясь перед президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи, он назвал количество вакансий всего 2%, сославшись на данные портала "Работа России" Минтруда.

Исходя из общего количества учителей, количество ваканский составляет всего 25 тыс. При этом только в одном Татарстане не хватает 2,3 тыс. учителей, как на днях сообщили власти региона. То есть даже если считать по вакансиям, то децифит кадров, вероятно, будет намного больше. Реального же дефицита не знает никто, этих данных нет. По оценкам экспертов, это сотни тысяч человек.

Всего в России более 1,2 млн учителей, но если они работают в среднем хотя бы на полторы ставки, то получается, что при нормальной работе не хватает уже 600 тыс. педагогов. А по данным председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, в среднем российские учителя работают на 1,8 ставки. В этом случае они перерабатывают почти миллион ставок, что и составляет реальный дефицит учителей. Вынуждает же их к переработке мизерная зарплата. Медианная зарплата учителя на одну ставку "чистыми" составляет всего около 20 тыс. рублей.

"Когда люди совмещают (по необходимости) несколько ставок и должностей - вакансий не будет! Больше скажу: в этой ситуации (когда учитель за двоих работает) и средняя зарплата будет выглядеть очень достойной. Тоже будет с превышением поставленных Президентом границ!" - сыронизировал руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.

Характерно, что Кравцов снова упомянул о наборе и выпуске в педвузах. Этот прием во многом подменяет проблему дефицита учителей. По его словам, педагогическое образование остается в тройке самых популярных направлений у абитуриентов. Средний конкурс в педвузы составил порядка 10 человек на место. А выпуск в этом году составит более 41 тыс. человек. Сколько из них пойдут работать на учительскую зарплату в школу и сколько там останутся через несколько лет - эти вопросы Минпросом не затрагиваются. Притом что есть данные, что в школу приходит меньшинство выпускников педвузов, но даже из этого пришедшего меньшинства большинство через несколько лет уходят.

Теги: школа, учителя, образование, сергей кравцов


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