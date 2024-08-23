Направлено в суд дело пермяка, устроившего поножовщину в ночном клубе Красноуральска

Направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство в ночном клубе Красноуральска. На скамье подсудимых оказался житель Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 17 февраля 2024 года. Между пермяком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и товарищами потерпевшего в ночном клубе на улице Советская в Красноуральске произошел конфликт. Гостя попросили покинуть заведение, но он захотел разобраться с обидчиками.

Пермяк взял нож, вернулся в клуб и нанес им один удар в область шеи одного из посетителей. Последнему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Раненого мужчину госпитализировали в больницу, где он проходит лечение до сих пор.

Устроившему поножовщину предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сейчас дело направлено в Красноуральский городской суд.