Володин: политика Шольца может втянуть Германию в новый конфликт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что политика концлера Германии Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новое противостояние.

"Канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну. В результате которой нацистский режим был разгромлен, Германия повержена", - написал Володин в своем telegram-канале.

Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь, считает политик.

"Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - пишет Володин.