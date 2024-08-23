Опомнились? На ОГЭ по русскому языку не разрешат примеры из комиксов и аниме

На ОГЭ по русскому языку не должно быть примеров из комиксов, аниме, компьютерных игр и т.п. Об этом говорится в проекте документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2025 году, сообщается на сайте Рособрнадзора.

В этом году школьникам разрешили на ЕГЭ по русскому языку в одном из заданий использовать в качестве примера-аргумента сюжеты из компьютерных игр, аниме, манги, комиксов и графических романов. Решение вызвало возмущение многих экспертов и родителей. В том числе и нарушением базового принципа оценки знаний: ученики должны опираться на то, что изучалось в школе по учебной программе, а не на то, что узнали на стороне. Школа должна знакомить с мировой художественной литературой, а не с комиксами.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала запрет на комиксы и аниме на ОГЭ.

"В школе необходимо проверять знание школьной программы. Классических произведений, которые должны знать все образованные люди", — написала депутат.