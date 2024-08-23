В Перми легковушка вылетела с проезжей части, перевернулась и упала на пешеходную лестницу

В Перми произошло ДТП: легковушка Volkswagen Passat в районе пересечения улиц Плеханова и Петропавловской, двигаясь со стороны ул. Ленина, вылетела с проезжей части и перевернулась, упав на пешеходную лестницу, где стояло несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение. В результате происшествия другие участники дорожного движения чудом не пострадали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.