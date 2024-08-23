23 Августа 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

За нарушениями на ж/д переездах будет наблюдать больше камер

Минтранс России добавит камеры фиксации нарушений на ж/д переездах. Сейчас камеру устанавливают, если на переезде в течение трех лет произошло два ДТП, в которых погибли люди или ранено пять и более человек. Схему хотят изменить: будет достаточно одной аварии в течение трех лет (даже без погибших и раненых), пишет "Коммерсант".

Дискуссии о необходимости более тщательного контроля за переездами велись давно, но после июльской трагедии, когда в результате столкновения с грузовиком сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, у них появилась особенная острота.

Сейчас Административный кодекс за выезд на переезд в нарушение правил устанавливает штраф в 5 тыс. руб., максимальное наказание – лишение прав на срок до года.

За семь месяцев 2024 года, по данным ГИБДД, в России произошло 90 ДТП на переездах (плюс 9,8% к прошлому году), в которых погибло 44 человека. В России, по данным МВД, 14,6 тыс. железнодорожных переездов, из них 7,9 тыс.— регулируемые (со световой сигнализацией, шлагбаумами, подъемными плитами и т. д.).

В РЖД выступают за ужесточение наказания для нарушителей правила пересечения железнодорожных путей – предлагают поднять штраф до 30 тыс. руб. А для водителей, по чьей вине произошло столкновение с поездом, предлагается ввести уголовную ответственность.

Теги: ж/д переезд, камера, штраф


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