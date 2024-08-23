23 Августа 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге открылась онлайн-выставка об истории и жизни Эльмаша

В Екатеринбурге запустили онлайн-выставку, посвященную Эльмашу. Она расскажет об истории и жизни микрорайона.

Проект при поддержке "Атомстройкомплекса" запустила команда АНО "Стандарт 2.0", которая занималась ревитализацией кинотеатра "Заря". В диджитал-экспозиции представили результаты исследований, архивные документы, фото и видео, а также воспоминания местных жителей, собранные за четыре года. Некоторые данные ранее нигде не показывали.

"Верю, что изучение истории районов играет ключевую роль в формировании и укреплении местной идентичности. Знание локального контекста помогает жителям лучше понять и ценить уникальные характеристики своего района, способствует укреплению чувства общности и гордости за место своего проживания. Работа со смыслами и идентичностью помогает проектировщикам и урбанистам создавать более гармоничные и привлекательные для местных жителей решения, уважая их культурные и исторические корни", - поделился соавтор проекта, учредитель АНО "Стандарт 2.0" Стас Рогозин.

Здание в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", материалы выставки разделены на пять блоков. Посетители могут узнать больше об истории возникновения и развития района, заводах, вместе с которыми он строился, знаковых архитектурных объектах и жизни эльмашевцев. Блок "Отдых и спорт" посвятили культуре городских праздников и истории некоторых важных досуговых сооружений – Центру культуры "Эльмаш", Дворцу культуры имени Лаврова и неработающему уже кинотеатру "Родина". А один из разделов посвятили кинотеатру "Заря", который закрылся в этом году.

Благодаря поддержке "Атома" удалось переработать весь массив информации и представить ее в необычном для горожан и доступном формате. Проект курировали Светлана Усольцева и Алексей Бочаров.

Здание в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"История Эльмаша – это важная часть исторического и культурного наследия нашего города. Несмотря на то, что Екатеринбург становится все менее индустриальным, заводские гены есть в каждом уральце. Для понимания того, кто мы есть, нам, как уральской компании, важно популяризировать индустриальное прошлое города. Эта выставка – гигантский пласт работы и исследований, скаутинга, работы с архивами, и жалко терять плоды труда. Такой формат выставок помогает сохранить информацию в открытом и доступе и передавать ее поколениям", - отметил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Изучить выставку можно по этой ссылке. Помимо экспозиции горожане могут изучить и другие медиапроекты об Эльмаше, которые помогут глубже понять микрорайон. Например, аудиогид по жилому кварталу, онлайн-квест, дрейфы по Эльмашу. Авторы проекта отмечают, что впервые в Екатеринбурге микрорайону посвятили такой объемной проект, который дает исчерпывающую информацию.

Теги: выставка, Эльмаш, район, Екатеринбург


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