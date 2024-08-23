Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта.

В материалах дела говорится, что Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину "в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния". Об этом сообщает РИА Новости.

До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои. Они также обвиняются в содействии терроризму.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте были арестованы 12 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.