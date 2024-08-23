23 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев: запрет на Украине УПЦ – попытка переплюнуть атеизм СССР

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что "смрадно гниющий украинский режим" решил переплюнуть атеизм советского периода – Союз ССР хоть и был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения. Так бывший президент России отреагировал на запрет в стране-соседке Украинской православной церкви
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"Эту мерзкую историю начал, как известно, еще Порошенко. В угоду собственным амбициям и для избрания президентом Украины он согласовал с Западом раскол в православии и создание еретической Православной церкви Украины (ПЦУ). Дальше – больше. Страну возглавила наркозависимая тварь без религиозной идентификации, известная игрой своим срамным удом на фортепьянах", - пишет Медведев в своем telegram-канале.

По его мнению, "тут-то и начался разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады от 20 августа 2024 г.".

"Это уже не деятельность отдельных еретиков и их последователей, как во времена Ария, Аполлинария Лаодикийского или константинопольского епископа Македония. Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки. Эта история не пройдет даром бывшей Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут", - пишет Медведев.

Политик уверен, что расплата состоится не в далеком будущем – после перехода в мир иной, а будет земной, жестокой, мучительной и свершится скоро.

"Ибо сказано: "Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера" (Нав. 10:26). А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии", - заключил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, Украинская православная церковь, сатанизм


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