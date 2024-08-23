Украинский режим выдвинул унизительные требования к УПЦ

Украинская госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) озвучила требования к Церкви, которые нужно выполнить, чтобы ее не запретили.

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Как заявил глава ГЭСС Виктор Еленский, УПЦ должна обнародовать письма, в которых уведомляет о выходе своих иерархов из состава Священного Синода и всех руководящих органов РПЦ. Также необходимо поставить в известность поместные православные церкви о том, что УПЦ больше не является частью РПЦ. То есть публично и демонстративно отречься от РПЦ.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Прилукский и Нежинский Климент обратил внимание, что бывшие митрополиты Симеон (Владимир Шостацкий) и Александр (Драбинко), когд уходили в раскол, никаких писем не писали и не публиковали. Но к ним эти требования не выдвигаются. То есть налицо избирательный и дискриминационный подход, направленный на то, чтобы вся Церковь ушла в раскол.

При этом Еленский сказал, что говорил с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. И сообщил, что будто бы режим не требует уходить в раскол, а "речь идет только о разрыве связей с Москвой".

Формально УПЦ может выполнить требования ГЭСС, но после этого могут последовать новые. Ни о каких письмах в принятом антицерковном законе тоже не упоминается. Как пишет "Правблог", задумка украинского режима проста - погрузить УПЦ в состояние раскола, чтобы от нее отвернулись поместные православные церкви и она осталась один на один с Банковой, Фанаром и раскольниками. В этих условиях легче вынудить духовенство уходить в раскол.