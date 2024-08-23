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Фото: t.me/opershtab23

Жители Ейска смогли отсудить компенсацию ущерба от падения Су-34

Жители Ейска потребовали от Минобороны России компенсацию ущерба после падения самолета Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, в суд обратились шесть семей. Три иска уже удовлетворены, слушания по остальным продолжаются.

Пострадавшим присудили выплаты от 236 до 935 тысяч рублей по имущественным вопросам. За моральный вред запрашивали до 12 миллионов рублей на человека, но суд счел достаточными выплаты от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, суд признал, что Минобороны несет ответственность за происшествие, несмотря на попытки ведомства оспорить решение.

Напомним, 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 16 человек, пострадали 43.

Уголовное дело после крушения самолета возбудили по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", но затем оно было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Дом был полностью восстановлен за счет средств бюджета Краснодарского края. В декабре 2023 года жильцы получили ключи от квартир.

Теги: ейск, су-34, минобороны, ущерб


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