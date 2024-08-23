В Екатеринбурге легковушка врезалась в пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В обстоятельствах разбираются полиция и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился сегодня утром вблизи перекрестка улиц Техническая и Расточная в уральской столице. По предварительным данным, водитель "Шевроле" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он наехал на пешеходное ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ", ехавшем по маршруту №68 "Таганская – Хладокомбинат №3".

В результате ДТП пострадали 21-летний водитель легковушки и 16-летний пассажир автобуса. С различными травмами их доставили в лечебные учреждения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Установлено, что в момент аварии в салоне автобуса находилось 25 пассажиров и водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас устанавливается точная причина ДТП. Прокуроры оценят законность решения, принятого органами полиции по результатам проверки. В ведомстве отметили, что будут держать ситуацию на контроле.