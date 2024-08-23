Прокуратура проверит выделение 16 млн рублей в Оренбурге на гонорар Шаману

Прокуратура в Оренбурге проверит выделение бюджетных средств в размере 16 млн руб. в качестве гонорара певцу Шаману, который должен выступить на концерте в День города, пишет Baza.

Накануне стало известно, что на ситуацию с огромным гонораром Ярославу Дронову губернатору Оренбуржья пожаловалась депутат Госдумы Нина Останина. Она напомнила главе региона Денису Паслеру, что в области до сих пор не до конца ликвидированы последствия апрельского наводнения, не все дождались компенсаций, и в это время платить артистам такие суммы – просто цинично.

Парламентарий при этом не против выступления Шамана, но предлагает властям обратиться к спонсорам из числа хозяйствующих объектов региона – пусть они оплатят концерт в рамках благотворительности и ответственной социальной политики.