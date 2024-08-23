"Враг нас хочет уничтожить". Называвший Екатеринбург "городом бесов" Соловьев прибыл на Урал

В Екатеринбурге стартовали соревнования по армейской тактической стрельбе "Вызов". На их открытии выступил известный телеведущий Владимир Соловьев, ранее нелестно отзывавшийся о городе.

Напомним, состязания, в которых примут участие настоящие сотрудники спецназа, пройдут с 23 по 25 августа на полигоне "Свердловский". Команды Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств будут демонстрировать навыки владении оружием, проводить штурм и показывать другие элементы.

На открытие соревнований прибыл Владимир Соловьев. В своем выступлении он обратился к участникам.

"Враг нас хочет уничтожить. На его пути стоите вы и ваши коллеги. То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Вы – лучшие из лучших, на вас равняются. О вас будут слагать легенды. Вы гордость ваших семей, вы гордость нашего народа, вы гордость России", - приводит слова Соловьева "4 канал".

Напомним, ранее журналист называл Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Также Соловьев заявлял, что столица Урала – это "город бесов", которых "корежит от буквы Z".