Россия и Казахстан ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана

Россия и Казахстан ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому "Северному маршруту". В августе в одном из приграничных районов России во время сделки задержаны двое участников международной наркогруппы.

В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла составить порядка $500 тыс. Проводится расследование.

Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.