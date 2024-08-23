Не колонка и не баллон. Следователи назвали официальную причину взрыва газа в Кизеле

В пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю озвучили официальную причину взрыва газа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, 22 августа двое жильцов квартиры, будучи пьяными решили демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газа, воспламенение и взрыв. Один из жильцов получил травмы и был госпитализирован.

В СКР подтвердили информацию о том, что ведутся поиски второго мужчины.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В МЧС России по Пермскому краю сообщили, что разбор завалов в данный момент продолжается. По состоянию на утро, 23 августа погибших не обнаружено. Комментарий в ведомстве пообещали дать после окончания работ.