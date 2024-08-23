На Запорожской АЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная -1"

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Для работы АЭС запитана от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений безопасности не зафиксировано.

Персонал готов к работе в таких условиях. Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживают по правилам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщает пресс-служба станции.