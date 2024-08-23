Гладков: Существует риск перебоев с отоплением в Белгородской области зимой

Зимой в крупных населенных пунктах Белгородской области существует риск перебоев с отоплением.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, следует из стенографии на сайте Кремля. Проблема может коснуться Белгорода.

Губернатор предложил сформировать для Курской, Брянской и Белгородской области мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать помощь.

Гладков отметил, что уже полностью выполнена работа по созданию резервной генерации во всех центральных районных больницах.

Ранее глава региона заявил, что ущерб от обстрелов и атак ВСУ сельскохозяйственному бизнесу Белгородской области составит по меньшей мере 3 млрд руб., промышленному бизнесу – порядка 1 млрд руб.