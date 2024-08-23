Власти Кубани: 17 членов экипажа затонувшего парома спасены

Удалось спасти 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома.

Как заявил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в настоящее время продолжаются поиски еще двух человек. По его словам, чтобы не допустить распространения топлива, на месте установили боновые заграждения. Поверхность воды обработали сорбентом.

Паром, атакованный в акватории порта "Кавказ", затонул из-за полученных повреждений. На нем находилось 30 цистерн с топливом.