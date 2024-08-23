В России разрыв между пенсиями работающих и незанятых снизился на 17%

В России разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала 2024 года снизился на 17% и в настоящее время составляет 4,8 тыс. руб.

В июле выплаты первых были на уровне 18,6 тыс., а вторых — 23,4 тыс. В Соцфонде заявили, что причины уменьшения разницы в том, что начисления трудоустроенным пенсионерам растут из-за повышения пенсионного возраста, а также из-за распространения схем с фиктивным увольнением.

Разрыв продолжит снижаться, так как с 2025 года начнут индексировать начисления не только вышедшим на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает трудиться, сообщают "Известия".

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году состоится по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров.