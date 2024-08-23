Усманов: Санкционная тактика Запада - колоссальная ошибка

Санкции в отношении бизнесменов России по политическим мотивам являются "колоссальной ошибкой" западных стран.

Как заявил изданию Corriere della Sera российский миллиардер Алишер Усманов, из-за вводимых ограничений страдает сама Европа. По его словам, в настоящее время из-за ограничений российские предприниматели "инвестируют в основном у себя и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных юрисдикций".

При этом Запад пожинает противоположные результаты введенного ими санкционного режима, а ограничения больше вредны для самих европейцев, нежели для россиян, указал Усманов.

Ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляции бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова против санкций Евросоюза.