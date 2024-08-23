Банки в РФ подняли ставки по депозитам до 19%

В августе крупнейшие российские банки повысили ставки по депозитам, которые достигают 19% годовых.

Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 18%. В настоящее время наиболее привлекательные ставки предлагают по краткосрочным вкладам на три-шесть месяцев, где проценты увеличились на 0,8–0,9 п.п., достигая 18,5–19%.

Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на полгода.

Во II квартале 2024 года прирост сбережений на вкладах составил 1,9 трлн руб. Такая динамика связана как с высокими ставками, так и с усложнением условий льготной ипотеки, что побудило россиян временно размещать средства на депозитах.

ВТБ считает, что во втором полугодии граждане могут перенаправить около 380 млрд руб. с первоначального взноса по ипотеке на депозиты, сообщают "Известия".

АСВ прогнозирует прирост вкладов населения в 2024 году на 20% и более.