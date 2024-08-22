Российские военные в Курской области получили запрашиваемые спецсредства

Оперативные штабы доставили группировке ВС РФ в Курской области всю запрашиваемую спецтехнику. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене координационного совета Минобороны России.

Военные уже получили квадрокоптеры, противодронные ружья, носимые средства РЭБ и квадроциклы.

"От оперативного штаба Курской области поступило 23 запроса, 13 вопросов решены. В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - говорится в бюллетене.