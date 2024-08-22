Верховный суд признал Мадуро президентом Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы вынес решение о признании Николаса Мадуро избранным президентом на срок 2025-2031 годы.

Как передает телеканал Telesur со ссылкой на решение суда, меры должны быть приняты в отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, который в отличие от остальных кандидатов на кресло президента, не явился в суд.

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот".

Позднее Мадуро сам обратился в Верховный суд Венесуэлы с иском о конституционной защите дабы пресечь посягательства на избирательный процесс.