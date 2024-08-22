Четырех человек с атакованного судна в порту "Кавказ" удалось спасти

Удалось спасти четырех членов экипажа атакованного сегодня железнодорожного судна в порту "Кавказ". Об этом в своих соцсетях сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, сейчас идет операция по спасению остальных членов команды и устранению последствий атаки.

Напомним, что сегодня Киевский режим совершил атаку на паром. На борту находилось 30 цистерн с топливом, пожару присвоен третий ранг сложности.

"В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача - спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - написал губернатор.

Напомним, что 23 июля беспилотники также атаковали паромное судно, в результате чего погиб один человек и четверо были госпитализированы.