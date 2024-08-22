Астраханская область закупила и передала инспекторам службы природопользования новый автотранспорт

Сегодня в парке «Театральный» в Астрахани состоялась торжественная передача новых автомобилей инспекторам службы природопользования и охраны окружающей среды региона.

Ключи от 11 легковых автомобилей Lada Niva и квадроцикла инспекторам вручил глава региона Игорь Бабушкин. Служебный транспорт приобрели на средства из регионального бюджета.

Контроль и надзор в области природопользования и охраны окружающей среды осуществляют 50 государственных инспекторов. С начала этого года сотрудниками службы было проведено более 2 тыс. рейдов, оформлено более 1 тыс. правонарушений на сумму более 4 млн. рублей.

Благодаря обновлению автомобильного парка будет увеличена частота рейдов и расширен охват территории, в том числе на труднодоступных участках.

«Астраханская область – регион с уникальной неповторимой природой. И важно сделать всё, чтобы сохранить её для будущих поколений. Каждый день инспекторы природоохранной службы преодолевают десятки километров, выявляя и пресекая нарушения законодательства. Пусть эта надежная техника с хорошей проходимостью станет подспорьем для вас и поможет обеспечивать экологическую безопасность региона», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.